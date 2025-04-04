ماذا يحدث لبشرتك عند وضع المكياج يوميا

استخدام المكياج يوميًا قد يضرّ بالبشرة، لكن التنظيف الجيد يُصلحها أيضًا، وفقًا لـhindistan فإن استخدام منتجات العناية بالبشرة المناسبة بعد التنظيف يُساعد في الحفاظ على صحتها.

لماذا تعتبر العناية الجيدة بالبشرة أمرًا مهمًا عند استخدام المكياج بشكل متكرر؟

يلعب التنظيف دورًا رئيسيًا في إزالة الأوساخ والزيوت والمكياج وغيرها من الرواسب غير المرغوب فيها من بشرتكِ، فإن العناية الجيدة بالبشرة تُساعد أيضًا على تحسينها.

توصي الدكتورة مانجوت استشاري الجلدية باتباع التنظيف باستخدام منتجات عناية بالبشرة تناسب بشرتكِ لضمان عدم تعرضها لأي ضرر بعد استخدام المكياج.

وقالت: "إذا رطبتِ بشرتكِ أيضًا باستخدام منتجات العناية المناسبة، فستتعافى. لذا، إذا حافظتِ على روتين عناية بالبشرة مناسب لنوع بشرتكِ، فلن تواجهي أي مشكلة مع المكياج".

اسأل طبيب الجلدية الخاص بك

في النهاية، قالت الدكتورة مانجوت إن المكياج يُضرّ بالبشرة، لكن يجب تنظيفها جيدًا لتحسينها. كما نصحت باستخدام مكياج يناسب نوع البشرة. وأوضحت: "عند اختيار المكياج، اسألي طبيبة الجلدية: أي نوع من المكياج أستخدم؟ لا أعرف الماركات؛ ولا أستطيع تقديم نصائح المكياج هنا.

يمكنني تحديد قوام كريم الأساس المناسب لنوع بشرتكِ، أو ما إذا كان يجب استخدام كريم أساس مضغوط. و تحديد نوع كريم الأساس المناسب