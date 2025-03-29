قبل العيد.. ماسكات طبيعية مذهلة لعلاج مشاكل البشرة

مع اقتراب عيد الفطر، تبحث أغلب الفتيات والسيدات عن ماسكات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة والظهور بمظهر مشرق ونضر.

ماسكات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة

ويمكن لبعض الوصفات الطبيعية أن تجعل بشرتك نضرة ومشرقة، وإليكم أفضل الماسكات الطبيعية التي تعالج مشاكل البشرة بسرعة، وتشمل:

ماسك تفتيح البشرة والتخلص من البهتان

ماسك تفتيح البشرة والتخلص من البهتان

المكونات:

ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة صغيرة عسل

نصف ملعقة صغيرة كركم



الطريقة:

ـ اخلطي المكونات معًا ووزّعي الخليط على وجهكِ.

ـ اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

ـ كرريه 3 مرات أسبوعيًا للحصول على بشرة مشرقة.

ماسك ترطيب البشرة الجافة

ماسك ترطيب البشرة الجافة

المكونات:

ملعقة كبيرة أفوكادو مهروس

ملعقة صغيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة عسل



الطريقة:

ـ امزجي المكونات وضعي الماسك على وجهكِ لمدة 20 دقيقة.

ـ اغسليه بالماء الفاتر وتمتعي ببشرة ناعمة ومرطبة.

ماسك تنظيف البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء

ماسك تنظيف البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء

المكونات:

ملعقة كبيرة طمي مغربي

ملعقة صغيرة ماء ورد

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون (للبشرة الدهنية فقط)



الطريقة:

ـ امزجي المكونات حتى تحصلي على قوام متماسك.

ـ ضعيه على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

ـ كرريه مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة نقية.

ماسك لعلاج الحبوب وآثارها

ماسك لعلاج الحبوب وآثارها

المكونات:

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة كبيرة جل الصبار

نصف ملعقة صغيرة عسل



الطريقة:

ـ اخلطي المكونات وضعيها على الحبوب أو آثارها لمدة 15 دقيقة.

ـ اغسلي وجهكِ بماء بارد وكرري الماسك 3 مرات أسبوعيًا.

ماسك شد البشرة والتخلص من التجاعيد البسيطة

ماسك شد البشرة والتخلص من التجاعيد البسيطة

المكونات:

بياض بيضة

ملعقة صغيرة نشا

بضع قطرات من عصير الليمون



الطريقة:

ـ اخفقي بياض البيض جيدًا ثم أضيفي باقي المكونات.

ـ وزّعيه على الوجه واتركيه حتى يجف تمامًا، ثم اغسليه بالماء البارد.

ـ استخدميه مرتين أسبوعيًا لبشرة مشدودة وشابة.