القصة الكاملة لإحالة تيك توكر شهير إلى المحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة بالوايلي، إحالة "تيك توكر" شهير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.



نشر فيديوهات خادشة للحياء





نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على التيك توكر "ز . ت" في منطقة الوايلي، بعد تتبع مكان اختبائه. ووجهت إليه تهم نشر فيديوهات خادشة للحياء، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وممارسة أفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.





وتم العثور بحوزته على 1700 جنيه، وهاتفين محمولين يُشتبه في استخدامهما لبث الفيديوهات المخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات معه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.