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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيف تحمي نفسك من هشاشة العظام؟

هشاشة العظام
هشاشة العظام
ريهام قدري

هشاشة العظام مرض يصيب العظام، ويرتبط عادةً بالنساء، ولكنه في الواقع يصيب الرجال أيضًا. ورغم أن النساء أكثر عرضةً لهذا المرض العظمي المتفاقم من الرجال، إلا أنه مع ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع للرجال وزيادة الوعي، يزداد تشخيصه لدى الرجال أيضًا.

الرجال الذين يعانون من هشاشة العظام هم أكثر عرضة من النساء للإصابة بالإعاقة والوفاة بسبب كسور هشاشة العظام، والتي عادة ما تتطور في سن أكبر.

تتميز هشاشة العظام بانخفاض كتلة العظام وترقق نسيجها. 

تصبح العظام ضعيفة وهشة لدرجة أن السقوط أو حتى الانحناء والسعال قد يُسببان كسرًا. تحدث كسور هشاشة العظام عادةً في الورك والعمود الفقري والمعصم.

كيفية  الوقاية من هشاشة العظام 


تنمو العظام باستمرار في عملية طبيعية تُسمى إعادة البناء، حيث تستبدل خلايا العظام القديمة بخلايا جديدة.

 ولتكوين عظام جديدة، يحتاج الجسم إلى كميات وفيرة من الكالسيوم وفيتامين د، الحفاظ على وزن صحي

كن نشيطًا بدنيًا وقم بتمارين تحمل الوزن لتقوية العظام

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا (يتضمن الكميات الموصى بها من الكالسيوم وفيتامين د)

تجنب التدخين

قلل من تناول الكحول

احصل على علاج لأي حالات طبية كامنة يمكن أن تؤثر على صحة عظامك.

استشر طبيبك بشأن تعديل أو استبدال أي أدوية موجودة يمكن أن تؤثر على صحة عظامك.

هشاشة العظام الوقاية من هشاشة العظام التدخين صحة عظامك

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