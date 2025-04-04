لو بتاخد دواء فيه كورتيزون .. نصائح مهمة لمنع حدوث مضاعفات

الكورتيزون، من المواد الدوائية التي ترتبط بتخوفات لدي الكثير من المرضي ، الذين يتناولون علاجات تحتوي عليها .

ومن جانبه نشرت هيئة الدواء المصرية ، منشوراً تثقيفياً لكشف عدد من الحقائق عن الكورتيزون وطرق تناول الادوية التي تحتوي عليه ونصائح عامة عن تلك المادة الدوائية .

وقالت هيئة الدواء من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” في حال الحصول دواء يحتوي علي مادة كورتيزون، لابد من الإلتزام بالنصائح دي التالية مع استشارة طبيبك دايمًا لكي تتجنب أي آثار جانبية خطيرة ممكن تحصل بسبب أدوية الكورتيزون.​



3 نصائح للتعامل مع الآثار الجانبية لأدوية الكورتيزون



- تناول الدواء صباحًا مع وجبة الإفطار لتقليل عسر الهضم وحرقان المعدة.

- التزم بنظام غذائي متوازن ومارس الرياضة بانتظام لتجنب زيادة الوزن.

- لا توقف الدواء فجأة واستشر طبيبك لتقليل الجرعة تدريجيا.

يلجأ بعض مرضى النحافة إلى استخدام الكورتيزون لزيادة الوزن، ظنًا أنه حل سريع وفعال.

مخاطر استخدام الكورتيزون لزيادة الوزن

وقال الدكتور معتز القيعي اخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، أن الكورتيزون ليس حلًا مناسبًا لزيادة الوزن وعلاج النحافة، بل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

واكد القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، بالرغم من أن الكورتيزون قد يؤدي إلى زيادة الوزن المؤقتة نتيجة احتباس السوائل وزيادة الشهية، إلا أن تأثيراته السلبية تجعل منه خيارًا غير صحي لعلاج النحافة.

ونصح القيعي، بعدم الاعتماد على الكورتيزون، وإستخدام الطرق الطبيعية، والصحية لزيادة الوزن وتحسين الصحة العامة، وذلك لتجنب مخاطر استخدام الكورتيزون لزيادة الوزن، والتي تشمل ما يلي :

ـ زيادة غير صحية في الوزن:

يؤدي إلى احتباس السوائل والصوديوم في الجسم، مما يمنح إحساسًا زائفًا بزيادة الوزن دون تحسين الكتلة العضلية.

ويسبب تراكم الدهون في مناطق غير متناسقة مثل الوجه (وجه القمر)، البطن، وأعلى الظهر.

ـ ضعف العضلات بدلًا من بنائها:

يساهم الكورتيزون في هدم الكتلة العضلية عند الاستخدام طويل الأمد، مما قد يزيد من ضعف الجسم لدى مرضى النحافة.

ـ اضطرابات الجهاز الهضمي والشهية:

قد يسبب قرحة المعدة أو التهابات في المريء عند الاستخدام غير المنظم.

ويؤدي إلى زيادة مفرطة في الشهية، مما يجعل المريض يستهلك سعرات حرارية من مصادر غير صحية.

ـ اضطرابات هرمونية ومشاكل صحية:

ويؤثر على الغدة الكظرية، مما قد يسبب خللًا في توازن الهرمونات.

ويزيد من خطر هشاشة العظام، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في الكتلة العظمية.

ويضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض والعدوى.

