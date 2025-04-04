محافظ المنوفية: ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر بمنوف

تـابع اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 209 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، تنوع بين ما بين 138 محضر مخالفات مخابز و 71 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، ومن أبرز المخالفات تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بمركز منوف وضبط كمية قدرها 5 طن أرز بدون مستندات ومجهولة المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.