وضع مصدر؟؟؟ دون أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الوزن الزائد

لإنقاص الوزن وتقليل دهون البطن، يُمكن أن يكون تغيير نمط الحياة والعادات فعّالاً للغاية، يُمكنك إنقاص ما يصل إلى كيلوغرامين أسبوعياً، حسب وزنك الابتدائي، ولتحقيق ذلك، من المهم اتباع استراتيجيات مُحددة واتباعها يومياً.

إذا كنتِ تحاولين إنقاص وزنكِ، فمن المهم عدم وزن نفسكِ يوميًا للتحقق من تقدمكِ، قد يُسبب هذا المزيد من القلق ويؤثر على العملية، يُفضل أن تزني نفسكِ مرة واحدة فقط أسبوعيًا في نفس الوقت من اليوم، تذكّري أن دورتكِ الشهرية قد تؤثر على وزنكِ، حيث إن انتفاخ الدورة الشهرية الطبيعي سينعكس على الميزان.

طرق التخلص من الوزن الزائد

1. تناول الطعام ببطء

الأكل ببطء يُمكّن معدتك من إرسال إشارة إلى دماغك عند امتلاءها وحصولها على ما يكفي من الطعام، تظهر هذه الإشارة قبل امتلاء المعدة تمامًا، وهي إشارة إلى أنها لم تعد بحاجة إلى المزيد من الطعام في الوقت الحالي، أما الأشخاص الذين اعتادوا على الأكل بسرعة، فلا يتلقون هذه الإشارة، مما يقلل من تناول الطعام ويقل استمتاعهم به.

2. اشرب المزيد من الماء طوال اليوم

اشرب كميات كبيرة من السوائل بين الوجبات، فهذا يساعد على تقليل الشعور بالجوع واحتباس السوائل، كلما شربت المزيد من الماء، زاد إنتاج جسمك للبول، مما يساعد على التخلص من السموم التي تعيق فقدان الوزن.

3. ممارسة بعض التمارين الرياضية

ليس من المهم نوع التمارين التي تمارسها، ولكن يجب أن تكون منتظمة وتُمارسها ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل، إضافةً إلى ذلك، قد تُحدث بعض الأنشطة اليومية فرقًا كبيرًا، لذا يمكنك أيضًا تجربة:

استخدام السلالم بدلاً من استخدام المصعد

ركن السيارة بعيدًا، أو النزول من محطة الحافلات مبكرًا للسير بقية الطريق

المشي لمدة 10 دقائق بعد الغداء