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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلاف على الفاتورة يتحول لعركة| إصابة 12 في مشاجرة بمطعم شهير| القصة الكاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

 في حادثة صادمة شهدتها منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، تحولت وجبة عشاء عادية إلى مشهد عنف وفوضى داخل أحد أشهر مطاعم المنطقة، "بيت الخيمة"، بعد نشوب مشاجرة عنيفة بين العاملين بالمطعم وعدد من الزبائن، أدت إلى إصابة 12 شخصًا.

من مشادة كلامية إلى معركة بالأيدي

بدأت الواقعة مساء الثلاثاء الماضي، عندما نشب خلاف بسيط بين أحد الزبائن وأحد العاملين حول قيمة فاتورة الطعام. سرعان ما ارتفعت حدة الأصوات، وبدأ التوتر يتصاعد بين الطرفين، ليتحول الخلاف إلى اشتباك بالأيدي شارك فيه عدد من الزبائن وبعض العاملين بالمطعم.

وتطورت الأمور سريعًا وسط حالة من الذعر داخل المطعم، ما استدعى تدخل قوات الأمن لفض الاشتباك والسيطرة على الموقف، خصوصًا بعد أن أصيب عدد من الأشخاص بإصابات متفاوتة.

بلاغ أمني وتحقيقات موسعة

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بوقوع مشاجرة داخل المطعم ووجود عدد من المصابين. وعلى الفور، تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم فصل الطرفين ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب التحريات الأولية، فإن المشاجرة دارت بين الطرف الأول المكوّن من مدير المطعم وخمسة من العمال، والطرف الثاني الذي ضم ستة من الزبائن. وقد تم تحديد هوية جميع المشاركين في الواقعة.

النيابة تتحرك وتطلب تحريات

من جهتها، أعلنت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، يوم الأربعاء، فتح تحقيق عاجل في الواقعة. وقد طالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء تحرياتها حول ملابسات الحادث، إلى جانب الاستعلام عن حالة المصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم.

كما يواصل رجال المباحث جهودهم من خلال تفريغ كاميرات المراقبة داخل وخارج المطعم، والاستماع إلى شهادات العاملين والشهود العيان لتكوين صورة دقيقة عن ما حدث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالة القضية إلى النيابة.

وجبة تنتهي بكارثة

ما بدأ كخلاف على فاتورة بين زبون وعامل، انتهى بمشهد عنيف داخل أحد أكثر المطاعم شهرة في الوراق، مسفرًا عن عدد من الإصابات والتحقيقات الجارية. وتُعيد هذه الحادثة إلى الأذهان أهمية ضبط النفس وتوفير حلول فورية لأي خلاف داخل الأماكن العامة، تجنبًا لما يمكن أن يتحول في لحظات إلى مأساة.

الجيزة المطعم إصابة المستشفى الثلاثاء الفاتورة

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