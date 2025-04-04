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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برعاية وزارة الثقافة .. فضاءات إبداعية فى ساحة الأوبرا احتفالًا بيوم اليتيم

احتفال يوم اليتيم
احتفال يوم اليتيم
محمد نحلة

تحت رعاية وزارة الثقافة إحتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بيوم اليتيم حيث تحولت ساحتها الخارجية والمسرحين الصغير والمكشوف وقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية إلى فضاءات إبداعية إحتضنت مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التى بثت الأمل والبهجة فى نفوس حشود الحاضرين .

وخلال تفقده الفعاليات وجه الدكتور علاء عبد السلام الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لدعمه الإحتفالية ومساندته لكافة عروض الأوبرا ، وأضاف أن الكرنفال جاء إمتداداً لأيام عيد الفطر المبهجة ، مؤكداً أن الأنشطة الفنية التفاعلية أظهرت جانباً من قوى مصر الناعمة التى تتمثل فى النشء والشباب الواعد وأثبتت خصوبة وثراء أرض الوطن الإبداعية ، مشيرا أنه تم إستثمار العديد من إمكانات الأوبرا اللوجستية لإنجاح الحدث ، وقدم التحية لكل من شارك فى إقامته .

وفى حضور إستثنائى شارك النجم حمزة العيلى فى الفعاليات وأجرى حواراً مع المتواجدين بالفعاليات ملتقطا معهم العديد من الصور التذكارية ، كما أدخلت إدارة الأوبرا السعادة على الجميع بتوزيع الهدايا الرمزية ، وبين ألوان الفنون المتعددة إجتمع عدد ضخم من الأطفال الذين فقدوا ذويهم مع آخرين لمشاركتهم الإحتفال الذى قدمه الدارسون بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر وهم فصل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار ، فصل الإيقاع تدريب وقيادة الفنان سعيد الأرتيست ، عرض الليلة الكبيرة لفصل الباليه تدريب الدكتورة عيشة فؤاد ، ورش تشكيلية لفصل الرسم تدريب الدكتور إيهاب كشكوشه ، ومن خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى عرض فيلم الانيميشن مشبك شعر من إخراج عطية عادل خيرى والأداء الصوتى للنجوم أحمد راتب، ريهام عبد الغفور، إيناس مكى، لطفى  لبيب، ومن إعداد نورا غنيم وهو مستلهم من أحد النصوص الفرعونية القديمة التى تبرز قيم التواضع، العدل، والرحمة في مواجهة الشر والغرور .

الأوبرا دار الأوبرا يوم اليتيم

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