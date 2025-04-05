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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق كشك مهجور بالمحلة.. صور

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بكشك مهجور إثر ماس كهربائي مفاجىء بمحيط ميدان الشون بمدينة المحلة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

حريق هائل بكشك 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع النيران بكشك مهجور بمحيط ميدان الشون بنطاق دائرة القسم.

جهود أمنية مشددة 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتين مطافىء وتم السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق كشك المحلة مهجور ماس كهربائي إصابات وخسائر بشرية

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