بمشاركة 40 دولة.. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري لعملية الخرطوم

يترأس وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، التي تترأسها مصر حالياً، والذي يعقد الأربعاء، المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويشارك في الاجتماع الوزراء المعنيون بالهجرة في الدول أعضاء عملية الخرطوم، التي تمثل محفلا للتنسيق والتشاور والتعاون السياسي حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق إفريقيا إلى دول أوروبا.



وتضم عملية الخرطوم في عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ودول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية.