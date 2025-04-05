مستشفى دمياط العام تنقذ شابا من الموت بعد طعنه

نجح فريق طبي بمستشفي دمياط العام برئاسة الدكتور محمد اللبان مدير المستشفى، في انقاذ شاب من الموت .



إستقبلت مستشفي دمياط العام مريض ١٩ عام إثر جرح طعني نافذ بالبطن مع تدهور في العلامات الحيوية وتم عمل الإسعافات الأوليه وإستكمال الفحوصات.

تبين وحود نزيف حاد بالبطن علي الفور تم تجهيز غرفة العمليات ونقل دم وبلازما وعمل إستكشاف بالبطن . وظهر وجود عدة جروح بالأمعاء تم رتق الأمعاء والسيطرة علي النزيف وقد خرج المريض من العمليات تحت المتابعه المستمره

وكان طاقم الجراحة يضم ، الدكتور شادي محسن أبو النجا إستشاري ومايسترو الجراحة العامة ، والدكتور احمد عزمي خليفه طبيب مقيم الجراحة العامة، والدكتور حمدي خالد حمدي طبيب مقيم الجراحة العامة والدكتور عبد الرحمن الشحات طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية وطاقم التخدير ،الدكتور عمرو الهواري أخصائي التخدير ودكتور خالد طبيب مقيم التخدير



