بسبب صورة.. منى زكي مطلوبة على جوجل.. ما علاقة غادة عادل ؟

تصدرت الفنانة منى زكي تريند جوجل بعد ظهورها فى صورة جديدة جمعتها بالفنانة غادة عادل والفنان أحمد السعدني الى جانب مجموعة من النجوم الآخرين.

وحققت الصورة التى جمعت منى زكي بهؤلاء الفنانين تفاعلا كبيرا من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ومن بين هذه التعليقات يا جمالكم وقمرات.

منى زكي

منى زكي حظيت على اهتمام خاص من رواد السوشيال ميديا خاصة بعد نشر غادة عادل صورة أخرى تجمعهما سويا، ولكن فى مرحلة الشباب تحديدا منذ تقديمهما فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية.

منى زكي من الفنانات اللاتى حرصن على التفاعل مع مسلسلات رمضان بقوة لتبدى رأيها فى بعضها وتحديد الأعمال التى نالت اعجابها منها ولاد الشمس ولام الشمسية وإخواتي وقلبي ومفتاحه.

كما أشادت منى زكي بمسلسل وتقابل حبيب للفنانة ياسمين عبد العزيز.

بينما نشرت منى زكي صورة بوستر مسلسل "أشغال شقة جدا" وكتبت: "مبروك يا جامدين مستنين على نار".

وكانت حصدت الفنانة منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "رحلة 404"، وذلك من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ضمن جوائز مسابقة السينما المصرية لعام 2024.

كما نال هاني خليفة جائزة أفضل إخراج عن الفيلم الذي صدر في يناير 2024.

يضم "رحلة 404" نخبة من النجوم، أبرزهم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر غادة إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تجد نفسها في مأزق كبير يستدعي اللجوء إلى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قررت قطع علاقتها بهم، وذلك في محاولة لجمع مبلغ مالي ضخم. فهل تنجح في تأمين المال والسفر، أم أن قرارها سيجرّها إلى منعطف خطير يغيّر حياتها بالكامل؟

يُذكر أن نقابة المهن السينمائية كانت قد أعلنت عن ترشيح فيلم "رحلة 404" لتمثيل مصر في منافسات الأوسكار 2025.