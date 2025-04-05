مجهول الهوية.. انتشال جثة غريق من مياه النيل بالصف

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف هوية غريق انتشلته قوات الانقاذ النهري من مياه النيل بمدينة الصف.

تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة المركز، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل الصف.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص فى العقد الثالث من عمره، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.