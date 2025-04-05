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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الطرح العاشر.. زيادة عدد قطع الأراضي بمشروع بيت الوطن لاستيعاب جميع المتقدمين

وزير الاسكان
وزير الاسكان
ولاء عبد الكريم

نوه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم تحديث الموقع الالكتروني لمشروع بيت الوطن "الطرح العاشر" بعدد حوالي ١٥ ألف قطعة بمختلف المساحات بعدد ٢٣ مدينة جديدة لإتاحة فرصة الحجز لأكبر عدد من المتقدمين وتلبية رغبتهم.

ولفت إلى أن الطرح العاشر يعتبر هو أكبر طرح بجميع مراحل المشروع وجارٍ التخصيص طبقا لأولوية وصول التحويلات بالبنك المركزي المصري، ويمكن في نهاية المرحلة منح تيسيرات والسماح بحجز أكثر من قطعة بالمبالغ المتبقية طبقا للمتاح بالمرحلة العاشرة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه سبق طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن بعدد حوالي 3 آلاف قطعة أرض، ونظراً لزيادة عدد التحويلات غير المسبوق، تم التوجيه باستيعاب جميع التحويلات وبناء عليه تم زيادة عدد القطع المطروحة إلى ١٥ ألف قطعة أرض.

وقال وزير الإسكان: يعتبر المشروع هو أحد المحاور المهمة لإتاحة أراض للمصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات.

وزير الإسكان الموقع الإلكتروني الطرح العاشر لمشروع بيت الوطن المركزي

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