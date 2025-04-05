دعاء لـ غزة.. ردده الآن وادعم أشقاءك في هذه الأوقات الصعبة

دعاء لغزة.. يشن الكيان الصهيونى هجوما مكثفا على أهل غزة ويفرض حصارا خانقا واعتداءات غير مسبوقة، وسط تصاعد معاناة أهالي غزة يومًا بعد يوم، والجرائم اللا انسانية تستوجب منا الوقوف إلى جانب أهل غزة، والتوجه إلى الله سبحانه بالدعاء لهم لكشف الغمة والكرب، ونصرهم على أعدائهم وفى السطور التالية سنذكر مجموعة من الأدعية لدعم أهل غزة في هذه الأوقات الصعبة:

دعاء لغزة

اللهم إنا نستغيث بك، أن تنصر أهل غزة، نسألك اللهم أن تكشف عنهم البلاء وأن تمدهم بمدد من عندك، اللهم إنهم حُفاةٌ فاحمِلْهم، إنهم عُراةٌ فاكْسُهُم، إنهم جِياعٌ فأَشْبِعْهُم، اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِم الصها..،..ينة وانْصُرْنَا عليهم".

اللهم إن عبادك في غزة مغلوبون فانتصر للمغلوبين المستضعفين.

اللهم إنا نستغيث بك، أن تنصر أهل غزة، نسألك اللهم أن تكشف عنهم البلاء وأن تمدهم بمدد من عندك، اللهم إنهم حُفاةٌ فاحمِلْهم، إنهم عُراةٌ فاكْسُهُم، إنهم جِياعٌ فأَشْبِعْهُم، اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِم الصها..،..ينة وانْصُرْنَا عليهم"..

اللَّهمَّ بِسَطَوَةِ جَبَرُوْتِ قَهْرِكَ، وَبِسُرْعَةِ إِغَاثَةِ نَصْرِكَ، وَبِغَيْرَتِكَ لاِنْتِهَاكِ حُرُمَاتِكَ، وَبِحِمَايَتِكَ لِمَنِ احْتَمَى بَآيَاتِكَ، نَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا سميعُ يَا مُجِيبُ يا قَرِيبُ، يا سَرِيعُ يَا مُنْتَقِمُ يا قهَّارُ، يَا شَدِيدَ البَطْش، يَا مَنْ لا يُعْجِزُه قَهْرُ الْجَبَابِرَة، وَلا يَعْظُمُ عَلَيْهِ هَلاكُ الْمُتَمَرِّدَةِ مِنَ الْمُلُوكِ وَالأَكَاسِرَةِ، وَالأَعْدَاءِ الفَاجِرَةِ أَنْ تَجْعَلَ كَيْدَ مَنْ كَادَنَا فِي نَحْرِهِ، وَمَكْرَ مَنْ مَكَرَ بِنَا عَائِدًا عَلَيْهِ، وَحُفْرةَ مَنْ حَفَرَ لَنَا وَاقِعَاً هُوَ فِيْهَا، وَمَنْ نَصَبَ لَنَا شَبَكَةَ الخِدَاعِ اجْعَلْهُ يَا سَيِّدِي مَسُوقًا إِلَيْهَا، وَمَصِدًا فِيهَا وَأَسِيرًا لَدَيْها. اللَّهُمَّ بِحَقِّ {كهيعص}، اكْفِنَا هَمَّ العِدَا، وَلقِّهِمُ الرَّدَى، وَاجْعَلْهُمْ لِكُلِّ حَبِيبٍ فِدَا، وَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ عَاجِلَ النِّقْمَةِ فِي اليَوْمِ وَغَدًا، اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ، اللَّهُمَّ فرِّقْ جَمْعَهُمْ، اللَّهُمَّ فُلَّ حَدَّهُمْ وَقَلِّلْ عَدَّهُمْ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِم، اللَّهُمَّ أَرْسِلِ العَذَابَ إِلَيْهِمْ، اللَّهُمَّ أَخْرِجْهُمْ مِنْ دَائِرَةِ الحِلْمِ وَاللُّطْفِ، واسْلُبْهُمْ مَدَدَ الإِمْهَالِ، وغُلَّ أَيْدِيَهُمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، وَارْبُطُ عَلَى قُلُوبِهِم وَلا تُبَلِّغْهُمُ الآمَالَ فِينَا.

اللَّهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ مَزَّقْتَهُ لِأَعْدَائِكَ، انْتِصَارًا لأَوْلِيَائِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ، اللَّهُمَّ انْتَصِرْ لَنَا انْتِصَارَكَ لِأَحِبَّابِكَ عَلَى أَعْدَائِكَ، اللَّهمَّ لَا تُمَكِّنْ الأَعْدَاءَ فِينَا وَلَا مِنَّا، وَلَا تُسَلِّطْهُمْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا.

اللهم مَن اعتزَّ بك فلن يذلَّ، ومن اهتدى بك فلن يضلَّ، ومن استكثر بك فلن يقلَّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل وهذا رجاؤنا بك يا رب العالمين.

دعاء لغزة وأهلها

"اللهم احفظ بلادنا وغزة وفلسطين، وكلا الأراضى المقدسة، اللهم كل لهم خير المعين، وخفف عنهم ما هم فيه، اللهم احمهم، اللهم إن أرض الأرض تكالبوا عليهم فكن لهم نعمة المولى والنصير".

اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك..‬ أنصرأهلنا في فلسطين ووحّد صفوفهم.‬. اللهم بحمايتك لمن احتمى بآياتك نسالك يا الله يا الله يا الله يا سميعًا يا قريبًا يا مجيبًا يا سريعًا..‬ يا منتقم يا جبار.‬. يا قهار.. يا شديد البطش".

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

- اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فانصرنا بنصرك واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، اللهم كن لنا يا رب العالمين ولا تكن علينا، اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تنصرنا وأن تَنْقُلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.

-اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها و أرضها وسماءها رجالها ونساءها وأطفالها اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يارب العالمين.

-نشهدك يا رب العالمين انّ أعيننا تفيض من الدمع حزناً وليس بيدنا حيلة ولو استطعنا لرابطنا معهم وقاتلنا بحجارتهم .. لانتفضنا وما استكنّا فأقصى ما يمكننا عمله في هذه اليوم الفضيل ان نتضرع لله ان ينصرهم ويبث في قلوب أعدائهم الرعب.

دعاء لأهل غزة قصير

اللهم سخر لأهل غزة ملائكة السماء وجنود الأرض .

اللهم بردًا وسلامًا على أهل غزة .

اللهم بحق عينك التي لا تنام وعزك الذي لا يُضام أرنا عجائب قدرتك في نصرهم.

اللهم نسألك لأهل غزة النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

اللهُم كُن لأهل غزة عوناً ونصيراً يا رب العالمين.

اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين .

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم بارك جهاد المجاهدين في غزة و فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.

اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل غزة وفلسطين.

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين.

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم برداً وسلاماً يا أرحم الرّاحمين.

اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك.

دعاء لأهل غزة

- اللهم يا رب العالمين، نسألك في هذه الليلة المباركة أن ترحم أهل غزة، وأن تكشف كربهم، وأن تفرج همهم، وأن ترفع عنهم ظلم المحتلين.

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.

- اللهم يا عزيز يا جبار، انصر أهل غزة على أعدائهم، واخذل من ظلمهم، واجعل لهم العزة والنصر.

اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل شهدائهم.

اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى، يا رب يا الله.

اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين.

اللهم ارزق أهل غزة الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم احفظ أهل غزة وفلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.

اللهم يامن لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا .

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى.

اللهم انصر أهل غزة على من عاداهم.

اللهم صوب رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم نصرًا عزيزًا.

اللهمّ ارفع الضرر عن أهلنا فى غزة وفلسطين.

اللهم قوهم بإيمانك الكبير وانصرهم على أعدائهم وأعداء الإسلام يا رب العالمين.

اللهم غزة وفلسطين في حِماك فرد كيد اليهود على أنفسهم.