محامي عامل السيرك المصاب بطنطا: سنواصل القصاص القانوني والنمر كان جائعا

أكد المستشار وليد الفولي محامي عامل السيرك بطنطا اليوم في تصريحات صحفية أن هيئة الطب البيطري بالغربية ليس جهه فنية مختصة في التعامل مع الحيوانات المفترسة وعلي رأسها الاسود أو النمور لافتا بقوله "محمد البسطويسي ضحية واصيبه بعاهه مستديمة بسبب التهام النمر له والتسبب في بتر ذراعه الأيسر " .

محامي عامل السيرك



وأضاف "الفولي " أنه سيواصل الإجراءات القانونية ضد من تسبب في الإهمال وتعرض موكله لكارثة إنسانية وهي التهام جسده أمام مراي ومسمع الجمهور وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لافتا بقوله "هناك محاولات من المتسببين في الاعتداء علي الشاب محمد البسطويسي لطمس ملامح جريمتهم في حقه ولن نتنازل عن حقوقه " .

هيئة الطب البيطري



من ناحية أخري أفادت مصادر داخل هيئة الطب البيطري بطنطا أن الأطباء البيطريين مختصون بالكشف على الحيوانات المنزلية والماشية والدواجن فقط، ولا يملكون الخبرة أو الأدوات اللازمة لفحص نمور وأسود.

وتابعت المصادر بقولها "مفيش طبيب بيطري في الغربية مؤهل لفحص نمور وأسود زي اللي موجودين في السيرك"

كما اختتمت المصادر أن واقفة سيرك طنطا كشفت عن عوار كبير في الرقابة على العروض التي تشمل حيوانات مفترسة، مشيرا إلي ضرورة تشكيل لجنة من مختصين في الحياة البرية لفحص الحيوانات بسيرك طنطا، والتأكد من سلامتها النفسية والبدنية، خاصة بعد ما أثير عن تغذيتها على لحوم غير صالحة مثل الحمير النافقة.