قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى
مصر وسيشل.. شراكة متجددة وتوافق إقليمي شامل | تقرير
شاب يهدد بإلقاء نفسه من برج ضغط عال على الأوتوستراد في المعصرة
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 5 إبريل 2025
البعبع.. تعليق ساخر لـ أحمد بلال على تصريحات ميدو
التضامن تبدأ تحصيل قيمة تذكرة الطيران من حجاج الجمعيات الأهلية
الإعدام شنقاً للمتهم بقتل صاحب قهوة أسوان بمصر الجديدة
مايكروسوفت تحظر المهندسة ابتهال ابوسعدة بعد كشفها تورط الشركة في دعم قتـل أطفال غزة
الرئيس السيسي يوجه بسرعة توفير التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع الدلتا الجديدة
الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
5 معلومات رسمية عن نظام البوكليت المقرر تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محامي عامل السيرك المصاب بطنطا: سنواصل القصاص القانوني والنمر كان جائعا

محامي عامل السيرك المصاب بطنطا
محامي عامل السيرك المصاب بطنطا
الغربية أحمد علي

أكد المستشار وليد الفولي محامي عامل السيرك بطنطا اليوم في تصريحات صحفية أن هيئة الطب البيطري بالغربية ليس جهه فنية مختصة في التعامل مع الحيوانات المفترسة وعلي رأسها الاسود أو النمور لافتا بقوله "محمد البسطويسي ضحية واصيبه بعاهه مستديمة بسبب التهام النمر له والتسبب في بتر ذراعه الأيسر " .

محامي عامل السيرك 


وأضاف "الفولي " أنه سيواصل الإجراءات القانونية ضد من تسبب في الإهمال وتعرض موكله لكارثة إنسانية وهي التهام جسده أمام مراي ومسمع الجمهور وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لافتا بقوله "هناك محاولات من المتسببين في الاعتداء علي الشاب محمد البسطويسي لطمس ملامح جريمتهم في حقه ولن نتنازل عن حقوقه " .

هيئة الطب البيطري 


من ناحية أخري أفادت مصادر داخل هيئة الطب البيطري بطنطا  أن الأطباء البيطريين  مختصون بالكشف على الحيوانات المنزلية والماشية والدواجن فقط، ولا يملكون الخبرة أو الأدوات اللازمة لفحص نمور وأسود.

وتابعت المصادر  بقولها "مفيش طبيب بيطري في الغربية مؤهل لفحص نمور وأسود زي اللي موجودين في السيرك" 
كما اختتمت المصادر أن واقفة سيرك طنطا كشفت عن عوار كبير في  الرقابة على العروض التي تشمل حيوانات مفترسة، مشيرا إلي ضرورة تشكيل لجنة من مختصين في الحياة البرية لفحص الحيوانات بسيرك طنطا، والتأكد من سلامتها النفسية والبدنية، خاصة بعد ما أثير عن تغذيتها على لحوم غير صالحة مثل الحمير النافقة.

محامي عامل السيرك المصاب بطنطا القصاص القانوني عاهه موكله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 5 إبريل 2025

عمرو اديب

لا تكلمني عن الفانلة.. تعليق صادم من عمرو أديب بشأن مصير زيزو

سعر الجنيه الذهب

نزل 240 جنيها.. آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

حالة الطقس

تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

رفع اليدين في الصلاة

حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء تكشف رأي الشرع

أرشيفية

أبعدوا أيديكم.. احتجاجات مناهضة لـ ترامب وماسك اليوم في ألف مدينة أمريكية

صيام الست من شوال ولماذا كره الإمام مالك صومها

حكم صيام الست من شوال ولماذا كره الإمام مالك صومها؟ لسببين لا يعرفهما كثير

ترشيحاتنا

سيدات الطائرة بنادي الزمالك

فريق سيدات طائرة الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة نافال ستار النيجيري

سلة الاتحاد

الاتحاد السكندري يواجه الفتح الرباطي في افتتاح مشواره بـ "BAL 2025"

آرسنال

بدون الأساسيين .. تشكيل آرسنال لمواجهة إيفرتون

بالصور

مع ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

يصيب اللاعبين بالذهول.. تمساح عملاق يقتحم ملعب جولف شهيرا

اقتحام تمساح ضخم لملعب جولف شهير
اقتحام تمساح ضخم لملعب جولف شهير
اقتحام تمساح ضخم لملعب جولف شهير

بسبب الحرائق والوفيات.. شركتا سيارات في ورطة أمام القضاء

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا مع زوجها خلال شهر العسل ..صور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

زوجة نضال الشافعي

ما السبب وراء اعتزال هند محمد علي زوجة نضال الشافعي؟

اميرة الديب

مناخيري السبب.. أميرة أديب تروي تفاصيل رفضها في التمثيل

سلوي عثمان

سلوى عثمان : المسلسل الحلو هيتشاف من غير مسابقات l خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد