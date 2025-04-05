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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: دعوات الذبح داخل باحات المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

منال نصر، عضو مجلس النواب
منال نصر، عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

أدانت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدعوات التي أطلقتها جماعات "الهيكل" المزعوم، والتي تطالب بإدخال القرابين وذبحها داخل باحات المسجد الأقصى المبارك خلال ما يُعرف بعيد الفصح العبري.

وقالت نصر، في بيان له، إن هذه الدعوات تمثل تصعيدًا خطيرًا في إطار الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات الإسلامية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه المحاولات العدوانية تمثل استفزازًا سافرًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وحذرت النائبة منال نصر، من خطورة استمرار الاحتلال في التغاضي عن ممارسات الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى فرض واقع جديد بالقوة.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن حماية المسجد الأقصى ومكانته الدينية مسؤولية جماعية، مطالبة المجتمع الدولي، باتخاذ خطوات عاجلة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والعمل على توفير الحماية الدولية للأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

وتابعت النائبة منال نصر، أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرار التصعيد ضد المقدسات سيؤدي حتمًا إلى انفجار الأوضاع ودخول المنطقة في موجة جديدة من التوتر والعنف.

منال نصر لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب المسجد الأقصى المبارك

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