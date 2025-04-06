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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 14 اليوم 6-4-2025 في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أقل جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة، مسجلا نحو 2900 جنيها للبيع و 2913 جنيها للشراء، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-4-2025.

اسعار الذهب اليوم القاهرة

واستقرت أسعار الذهب ثباتا في مستهل  بدون اي تغير على مستوي الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وهوي سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات أمس السبت  داخل محلات الصاغة المصرية مقدار 20 جنيها في المتوسط .

سعر  عيار 24 اليوم الأحد

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4971 جنيها للبيع و 4994 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم في مصر

وخلال اليومين الماضيين شهد سعر الذهب انخفاضا مقداره 25 جنيها منذ الخميس الماضي عليى مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة .

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

وصل سعر عيار  21 الأكثر انتشارا 4350 جنيها للبيع و4370 جنيها للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 4971 جنيها للبيع و 4994 جنيها للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

ووصل سعر 21 الأكثر انتشارا  4350 جنيها للبيع و4370 جنيها للشراء

اسعار الذهب اليوم عيار 18

وبلغ سعر 18 الأوسط بين الأعيرة 3728 جنيها للبيع و 3745 جنيها للشراء

اسعار الذهب اليوم عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2900 جنيها للبيع و 2913 جنيها للشراء.

اسعار أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3037 دولار للبيع و 3038 دولار للشراء 

اسعار  الجنيه الذهب اليوم 

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 34.8 ألف جنيه للبيع و 34.96 ألف جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم

ويشهد سعر عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضا طفيفا قبل يومين بقيمة 25 جنيها، ليسجل بذلك 4350 جنيها للبيع و 4370 جنيها للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

وتترواح مصنعية الذهب بقيمة تصل ما بين 120 حتي 200 جنيها بخلاف متوسط سعر جرام الذهب المتعارف عليه داخل محلات الصاغة

سعر الذهب في السوق العالمي 

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح، وذلك عقب تسجيله مستويات قياسية خلال جلسات سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكشف تقرير جولدن بيليون عن تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوياته عند 3078 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3114 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب 3089 دولارًا للأونصة.

ولفت التقرير إلى أنه  جاء هذا الانخفاض استكمالًا لتراجعات سابقة تجاوزت 2% في الجلسة الماضية، نتيجة موجة بيع واسعة عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.

ورغم التراجع، لا يزال المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، مع توقعات بتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من استمرار الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وجاءت هذه التراجعات بعد إعلان الرئيس الأمريكي امس الأول الأربعاء ، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية متبادلة على عدد من الدول، حيث بلغت الرسوم على الصين 54%، وعلى الاتحاد الأوروبي 20%، بينما فرضت رسوم بنسبة 26% على الهند.

وأثار هذا القرار مخاوف متزايدة من اندلاع موجة جديدة من الحرب التجارية العالمية، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع، ويؤدي إلى زيادات حادة في مستويات الأسعار داخل الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير انه يتطلع المستثمرون حاليًا إلى صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، واصلت البنوك المركزية عالميًا دعم احتياطاتها من الذهب. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي البولندي 29 طنًا من الذهب إلى احتياطيه خلال شهر فبراير، كما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي بإضافة 5 أطنان جديدة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الخبر المتداول بزيادة مصنعية الذهب بنسبة تصل لـ 20 % جانبه الصواب بنسبة عالية، حيث لا يوجد ما يسمى زيادة المصنعية بنسب ثابتة.

وتابع خلال أن المصنعية محددة من قبل المصانع والمنتجين، ويتوقف على نوعه والجرام.

ولفت هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المنافسة شرسة بين المصنعين والمنتجين على الاستحواذ على السوق، وجلوسهم معا للاتفاق سيكون مخالفا للقانون.

واستطرد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع المصنعية وارد من بعض المنتجين بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

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