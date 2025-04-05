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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيلون ماسك: أوروبا بحاجة ماسة لإلغاء القيود التنظيمية بشكل جذري

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يوم السبت عن دعمه لإلغاء القيود التنظيمية بشكل جذري في أوروبا، مشيرًا إلى ضرورة تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

وقال ماسك، في حديثه عبر رابط فيديو خلال مؤتمر لحزب الرابطة اليميني الحاكم في إيطاليا، إنه يأمل أن يتم الاتفاق في المستقبل على إنشاء منطقة تجارة حرة بين القارتين، بحيث تتحرك أوروبا والولايات المتحدة نحو "وضع التعريفات الجمركية الصفرية".

وتأتي تصريحات ماسك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين، بما في ذلك إيطاليا التي تتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.

 ورغم هذه التصريحات، أبدى ماسك تفاؤله بشأن إمكانية تحسين العلاقات التجارية، قائلاً: "آمل أن نتمكن من رؤية حرية تنقل أكبر بين القارتين".

وفي حديثه مع زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، شدد ماسك على أهمية السماح للأشخاص بالانتقال بين أوروبا وأمريكا الشمالية للعمل، مؤكدًا أن هذه كانت نصيحته للرئيس ترامب. 

كما أعرب عن دعمه للأحزاب اليمينية في أوروبا، بما في ذلك حزب الرابطة، الذي يتبنى أجندة تدعو إلى خفض الضرائب وتعزيز الأمن.

من جانبه، دعا وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إلى "خفض التصعيد" مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة تجنب فرض رسوم جمركية انتقامية في المستقبل.

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إيلون ماسك القيود التنظيمية بشكل جذري في أوروبا التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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