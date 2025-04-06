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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد حبس نقاش لتعديه على طليقته بـ«ساطور» في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم "خالد ع. ط."، 42 عامًا، نقاش، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل طليقته "أسماء ف. ر."، 32 عامًا، ربة منزل، بعد أن اعتدى عليها بسلاح أبيض "ساطور"، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

مما أدى إلى إصابتها بجروح قطعية بالوجه واليد اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة في حالة حرجة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج.

يفيد بتعرض سيدة لاعتداء عنيف بسلاح أبيض على يدي طليقها، بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم استغل تواجد طليقته في أحد شوارع دائرة القسم.

وهاجمها واعتدى عليها بالساطور، مسببًا لها إصابات بالغة، قبل أن يتمكن الأهالي من التدخل وإبلاغ الشرطة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الشك في سلوكها.

تم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة، والتي أمرت بتجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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