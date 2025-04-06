نقيب الصحفيين يتلقي عزاء شقيقته في المنوفية..صور

استقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين المعزيين في وفاة شقيقته في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وأقيم العزاء في مدينة بركة السبع مسقط رأس نقيب الصحفيين وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وشارك في العزاء مجلس نقابة الصحفيين وعلى رأسهم هشام يونس.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي شقيقة البلشي من مسجد موسي العليمي بمدينة بركة السبع بعد صلاة الظهر وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وسادت حالة من الحزن بين الجميع حيث ودعت السيدات الجثمان بالبكاء.

واعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين وفاة شقيقته انتصار وتشييع الجثمان في مسقط رأسهم في مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية علي ان يتم عزاء في محافظة القاهرة.