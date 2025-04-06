كانوا بيقضوا العيد في المنوفية.. وفاة 5 من أسرة واحدة بحادث على الطريق الإقليمي

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية مؤنسة بمركز اشمون في محافظة المنوفية عقب الإعلان عن وفاة 5 من أسرة واحدة بينهم طفلة وإصابة آخر.

وأكد الأهالي أن المتوفين 3 سيدات وطفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين وسائق السيارة بينما أصيب زوج أحدهم.

الأسرة كانت تقضي العيد في القرية:

وتبين أنه أثناء عودة الأسرة إلي القاهرة من قرية مؤنسة بمركز اشمون واستقلالهم سيارة سوزوكي حيث كانوا يقضون إجازة العيد في القرية وقرروا العودة إلي القاهرة.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم علي الطريق الإقليمي.

بالانتقال تبين عبور سيارة نقل ثقيل الحاجز المروري علي الطريق واصطدامها بسيارة سوزوكي كانت تقل الأسرة وسيارة أخري.

فيما تم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتنتظر الأسرة انتهاء التحقيقات لاستلام الجثامين لتشييعها إلى مثواها الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.