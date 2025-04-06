ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر؟

ارتفع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم، متأثرا بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك.

وزاد سعر جرام الذهب بنحو 35 جنيها بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار بنحو 70 قرشا تقريبا، ثم تراجع بنحو 25 قرشا فاصبت الزيادة 50 قرشا.

وصعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 50 قرشا دفعة واحدة، وسجل أعلى سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع.



وكانت قد تراجعت أسعار الذهب في مصر الأسبوع الماضي مع تراجع سعر الذهب عالميا الأوقية، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة لجني الأرباح للبحث عن السيولة، وتراجع رهانات خفض أسعار الفائدة.

وانخفض أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات السبت، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4375 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4350 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

سعر الذهب في مصر



ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأحد 6-4-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 3037 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3759 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4385 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5011 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 35.080 ألف جنيه.