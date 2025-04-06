قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهاب واصف: تراجع الذهب 95 جنيها في السوق المحلي
وزير الاستثمار يناقش مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
ماكرون يزور المتحف المصري الكبير في جولة سياحية وتاريخية
دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة
ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر؟
أون لاين.. كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي 2025
قمة القاهرة الثلاثية.. هل يحمل ماكرون مفتاح التهدئة في غزة؟
تسونامي في غينيا.. خطر جديد يهدد الدول المجاورة | ماذا يحدث؟
كريم رمزي: زيزو في الأهلي بنسبة 70%
اعترافات المتهم بالتخلص من مسن التجمع: شوفته مع أختي في وضع مخل
تراجع أسعار الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم
حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر؟

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم، متأثرا بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك.

وزاد سعر جرام الذهب بنحو 35 جنيها بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار بنحو 70 قرشا تقريبا، ثم تراجع بنحو 25 قرشا فاصبت الزيادة 50 قرشا.

وصعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 50 قرشا دفعة واحدة، وسجل أعلى سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي  51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع.
 

وكانت قد تراجعت أسعار الذهب في مصر الأسبوع الماضي مع تراجع سعر الذهب عالميا الأوقية، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة لجني الأرباح للبحث عن السيولة، وتراجع رهانات خفض أسعار الفائدة.

وانخفض أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات السبت، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4375 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4350 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

سعر الذهب في مصر 
 

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأحد 6-4-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

 

 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 3037 دولارًا للأوقية.

 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  3759 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4385 جنيهًا  بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5011 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 35.080 ألف جنيه.

الدولار الذهب سعر جرام الذهب أسعار الذهب اليوم الاحد أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاتف

خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسمياً في مصر | تليفونك منهم؟

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

نجم الزمالك يزف خبرا سارا لجماهير القلعة البيضاء

نجم الزمالك السابق يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء

دواجن وبيض

هبوط كبير في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دولار امريكي

70 قرشا دفعة واحدة.. صعود أسعار الدولار الآن في البنوك

حادث تصادم في المنوفية

كانوا بيقضوا العيد في المنوفية.. وفاة 5 من أسرة واحدة بحادث على الطريق الإقليمي

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 6-4-2025

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

رسميًا إجازات شهر أبريل وموعد شم النسيم 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الصيام المتقطع

هتتخلص من نص وزنك .. فوائد الصيام المتقطع بعد العيد

سرطان الثدي

دراسة جديدة: نجاح علاج سرطان الثدي بالكيماوي بدل الجراحة

الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية .. تعرف على الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

بالصور

ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بأولاد صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية: ضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بربع بانية .. طريقة عمل ساندوتش الشاورما السوري

شاورما
شاورما
شاورما

بنته غنت معاه.. 20 صورة من حفل عمرو دياب في حفل أبوظبي

عمرو دياب وجنا
عمرو دياب وجنا
عمرو دياب وجنا

فيديو

هاجر الشرنوبى

اضطررت لبيع الآيس كريم.. هاجر الشرنوبي تتحدث عن أصعب فترات حياتها |فيديوجراف

عائلة سعودية تنجو من الهلاك في الصحراء

أكلوا ورق الشجر وشربوا مياه الرديتر.. كيف نجت عائلة سعودية من الهلاك في الصحراء؟

فرح الزاهد

فرح الزاهد تكشف كواليس تجسيدها لشخصية الشيطان في أهل الخطايا

الساحر السوداني التائب حامد آدم

عملت سحر لفريق الهلال السوداني علشان يكسب.. اعترافات ساحر تثير قلق جماهير الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد