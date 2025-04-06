إصابة فتاة صدمتها سيارة في شارع التسعين بالتجمع الخامس

أصيبت فتاة في حادث مروري بشارع التسعين الشمالي بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
إصابة فتاة صدمتها سيارة في التجمع الخامس
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري في شارع التسعين الشمالي وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.
وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة بـ فتاة أثناء عبورها الطريق وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.