160مليون في 4 مواسم.. صحيفة سعودية تكشف مفاجأة عن رحيل زيزو لـ الأهلي

أثار تجديد نجم القلعة البيضاء أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الكثير من الجدل بين جمهوري الأهلي والزمالك علي مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك مع اقتراب نهاية عقده.

ولم يكتف زيزو بإثارة الجدل بين الصحف والجماهير داخل مصر بل وصل صدي موقف اللاعب الأوساط السعودية، حيث عنوان صحيفة اليوم السعودية، أن لاعب الزمالك أصبح محط أنظار الجميع ويتصدر اسمه مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة، إلي أن زيزو يرفض حتي الآن التفاوض مع الزمالك ووضع شروط مالية ضخمة، فتحت الطريق أمام الأهلي للدخول في الصفقة.

عرض خيالي من الأهلي لزيزو

وأكدت الصحيفة، إلي أن الأهلي فتح خط التفاوض مع اللاعب وقدموا له عرض كبير لإغرائه بالإنضمام للقلعة الحمراء، مقابل 160 مليون جنيه في 4 مواسم مع وعود بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

ونوهت الصحيفة، إلي أن وجود بن شرقي وإمام عاشور زملاء اللاعب السابقين في الزمالك قد يشجعون اللاعب علي أخذ خطوة الإنتقال للأهلي .