سامي الشيشيني: أداء بيسيرو مع الزمالك متذبذب

تحدث سامي الشيشيني مدير الكرة بنادي البنك الأهلي ونجم الزمالك السابق، عن أداء البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب القلعة البيضاء منذ التعاقد معه.

وقال سامي الشيشيني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أداء بيسيرو متذبذب وليس مقنعا، ورغم ذلك الأمور تسير بشكل جيد.

نجم الزمالك يهاجم بيسيرو

وأضاف نجم الزمالك السابق: بيسيرو وصل بالزمالك إلى نهائي كأس مصر، ولديه الفرصة للتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية والتأهل في بطولة كأس الرابطة إلى الأدوار التالية.

واختتم سامي الشيشيني: الزمالك ليس لديه أداء جمالي رفقة بيسيرو، لكن النجاح لا يقاس إلا بالبطولات، وإذا تمكن البرتغالي من حصد لقب كأس مصر والكونفدرالية، سيكون له شأن مختلف.