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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة إسبانية تكشف موقف ميندي من المشاركة أمام آرسنال بدوري أبطال أوروبا

ميندي
ميندي
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أبرزها تقرير نشرته صحيفة "آس"، أن فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لريال مدريد، لن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الفريق أمام آرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات.

ويعود سبب الغياب إلى إصابة في عضلة الفخذ اليسرى تعرض لها اللاعب خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من البطولة الأوروبية الشهر الماضي.

 وقد تأكد عدم جاهزيته بعدما اكتفى بالتدريبات الفردية في الصالة الرياضية للنادي، دون الانضمام للتدريبات الجماعية استعدادًا للمباراة.

بديل ميندي أمام آرسنال

وفي ظل غياب ميندي، من المتوقع أن يحل فران جارسيا  بديلا له كظهير أيسر أساسي في تشكيلة ريال مدريد أمام آرسنال. 

اسهامات ميندي هذا الموسم

خلال الموسم الحالي، شارك ميندي في 30 مباراة عبر جميع المسابقات مع ريال مدريد، وساهم في صناعة هدفين، لكنه لم يسجل أي أهداف حتى الآن.

 

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على فران جارسيا، مع احتمال استعانته بـإدواردو كامافينجا في مركز الظهير الأيسر إذا لزم الأمر.

ريال مدريد ارسنال ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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