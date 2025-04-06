رقم سلبي صادم لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي

تلقى ليفربول، بمشاركة النجم المصري محمد صلاح، هزيمة أمام مضيفه فولهام بنتيجة 3-2، من اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وقالت شبكة أوبتا الخاصة بالأرقام والإحصائيات، إن ليفربول استقبل 3 أهداف في الشوط الأول من مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ هزيمته 7-2 أمام أستون فيلا في أكتوبر 2020، وتلقى وقتها رباعية مقابل هدف في الشوط الأول.

فولهام يسقط ليفربول بثلاثية مفاجئة بالدوري الإنجليزي

بدأ ليفربول المباراة بقوة، وافتتح التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق أليكسيس ماك أليستر، بعد تمريرة مميزة من ريان جرافنبرش، ليمنح "الريدز" التقدم مبكرًا.

لكن فولهام لم يتأخر في الرد، حيث أدرك التعادل سريعًا عبر ريان سيسينيون في الدقيقة ذاتها، مستغلًا خطأ دفاعيًا ليسدد كرة قوية بيسراه سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 23، أضاف أليكس أيوبي الهدف الثاني لفولهام، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع ليفربول وتحولت إلى المرمى، قبل أن يعزز رودريجو مونيز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 38، بتسديدة زاحفة مرت من أسفل يد حارس "الريدز".

وفي الدقيقة 72 تمكن لويس دياز لاعب ليفربول من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الثاني للريدز، لكن انتهت المباراة بخسارة الريدز 3-2.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، من 22 انتصارًا و7 تعادلات وخسارتين ، ويسعى الفريق لمواصلة الابتعاد في الصدارة عن ملاحقه آرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة.