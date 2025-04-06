بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثلاثية من فولهام بالدوري الإنجليزي

خسر فريق ليفربول من نظيره فولهام، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

بدأ ليفربول المباراة بقوة، وافتتح التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق أليكسيس ماك أليستر، بعد تمريرة مميزة من ريان جرافنبرش، ليمنح "الريدز" التقدم مبكرًا.

لكن فولهام لم يتأخر في الرد، حيث أدرك التعادل سريعًا عبر ريان سيسينيون في الدقيقة ذاتها، مستغلًا خطأ دفاعيًا ليسدد كرة قوية بيسراه سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 23، أضاف أليكس أيوبي الهدف الثاني لفولهام، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع ليفربول وتحولت إلى المرمى، قبل أن يعزز رودريجو مونيز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 38، بتسديدة زاحفة مرت من أسفل يد حارس "الريدز".

وفي الشوط الثاني، سجل لويس دياز هدف تقليص الفارق للريدز في الدقيقة 72.

ترتيب ليفربول

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، من 22 انتصارًا و7 تعادلات وخسارتين.