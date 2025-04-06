فيلم A Minecraft Movie يحقق 300 مليون دولار في انطلاقة عرضه عالميا

حقق فيلم “A Minecraft Movie” إيرادات كبيرة في انطلاقة عرض بشباك التذاكر الأمريكي بلغت 157 مليون دولار.

تعد افتتاحية فيلم “A Minecraft Movie” هي الأكبر هذا العام وفي تاريخ الأعمال الكوميدية المقتبسة من ألعاب الفيديو.



الفيلم من إنتاج وارنر براذرز ويشارك في بطولته كل من جاك بلاك وجيسون موموا، وبلغت تكلفة إنتاجه 150 مليون دولار.



وبلغت إيرادات فيلم A Minecraft Movie’

في السوق الخارجية حوالي 144 مليون دولار ليصل مجموع إيراداته إلى أكثر من 300 مليون دولار.



تدور أحداث الفيلم حول أربعة أشخاص غير متوافقين يتم سحبهم عبر بوابة غامضة إلى عالم “الأوفرورلد” المكعب، حيث يجب عليهم التعاون معًا وإتقان مهارات هذا العالم للعودة إلى ديارهم.



بدأ تصوير الفيلم في نيوزيلندا في يناير 2024 واختُتم في منتصف أبريل من نفس العام، وتبلغ مدة عرضه حوالي ساعة و40 دقيقة.

عرض الفيلم لأول مرة في 30 مارس الماضي في لندن بحضور نجومه، بما في ذلك جايسون موموا، الذي حضر مع والدته وصديقته الممثلة أدريا أرجونا.

تم إصداره في دور السينما الأمريكية والعالمية في 4 أبريل 2025.



تلقى الفيلم آراء متباينة من النقاد، ما بين الإشادات بأداء جايسون موموا وجاك بلاك، بالإضافة إلى العناصر البصرية للفيلم، فيما تصف الانتقادات قصته بأنها تفتقر إلى العمق والإبداع.