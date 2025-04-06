أحمد موسى: ماكرون أول رئيس أوروبي يزور رفح والشيخ زويد

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، موضحا أن هناك قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون والملك عبد الله الثاني ستعقد غدا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بمجال التعليم بين مصر وفرنسا، وأن هناك تعاون بين مصر وفرنسا في مجال التعليم، موضحا أن حجم التعاون التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى 3 مليارات دولار.



وأوضح أن الرئيس الفرنسي ماكرون هو أول رئيس أوروبي يزور رفح والشيخ زويد حيث يقوم بتلك الزيارة بعد غد، حيث يتواجد في شمال سيناء وسيتفقد المساعدات والعالم سيتابع هذه الزيارة".

