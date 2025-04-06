أكبر قوة عسكرية في المنطقة.. أحمد موسى: الجيش المصري يحمي ولا يسمح بالتهديد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشعل العالم بحرب تجارية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مصر دولة مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة".

وتابع: "رغم الحروب والأزمات مصر تتقدم بفضل الله، ومصر تخسر 800 مليون دولار شهريا من إيرادات قناة السويس".

وأشار: "مصر بها أقدم جيش في التاريخ، ومصر أقدم قوة عسكرية موجودة في المنطقة"، مؤكدا: "مصر بها أقدم جيش في التاريخ وأكبر قوة عسكرية في المنطقة، والجيش المصري رشيد يحمي ولا يسمح بالتهديد من أحد".