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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد: تحذيرات مهمة للمواطنين من العواصف الرملية هذا اليوم

أرشيفية
أرشيفية
محمد حليم قنديل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت فعليًا في فصل الربيع، الذي يتميز بـالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، مشيرة إلى أن المنخفضات الصحراوية والرياح الخماسينية هي إحدى السمات الرئيسية لهذا الفصل.


وقالت غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن البلاد تأثرت منذ اليوم بمنخفض جوي صحراوي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، إضافة إلى نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار، مما أدى إلى تدني الرؤية الأفقية في بعض المناطق.


وأكدت أن تأثيرات الموجة الحارة ستستمر حتى الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يوم الثلاثاء، حيث تسجل العظمى في القاهرة ما بين 35 و36 درجة مئوية، بينما تتجاوز الـ40 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

تأثيرات الموجة الحارة


وأضافت:"الأيام القادمة ستشهد أجواءً حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، مع نشاط متزايد للرياح المثيرة للأتربة والغبار، وسرعات الرياح ستتراوح بين 35 و40 كلم في الساعة".


وأوضحت أن ذروة الأتربة والغبار ستكون أيضًا يوم الثلاثاء، حيث تمتد تأثيراتها لتشمل معظم محافظات شمال البلاد، من بينها الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، وحتى محافظات الصعيد، مع تدهور ملحوظ في الرؤية الأفقية.


ونبهت إلى ضرورة توخي الحذر خلال الـ72 ساعة القادمة، خصوصًا لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية، من خلال ارتداء الكمامات، وتجنب التواجد في أماكن مكشوفة، كما دعت إلى تجنب السفر على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة خلال ذروة الرياح.


وحول موعد تحسن الأجواء، قالت غانم إن درجات الحرارة ستبدأ في التراجع اعتبارًا من يوم الخميس، لتنخفض بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية مقارنة بيوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة 25 درجة مئوية.


واختتمت بتوصية المواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الحالية، موضحة أن الاستقرار في الطقس يبدأ تدريجيًا مع نهاية أبريل وبداية مايو، عقب انتهاء احتفالات شم النسيم.

منار غانم لأرصاد الجوية فصل الربيع كلمة أخيرة

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