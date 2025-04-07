طريقة عمل الكشري المصري أحلى من المحلات

قدمت الشيف نونا، مقدمة برنامج البلدي يوكل على قناة بانوراما فود طريقة عمل الكشري المصري في البيت بمذاق أحلى من المحلات.



مقادير الكشري المصري



كيلو أرز مصري

نصف كيلو عدس بجبة مسلوق

نصف كيلو شعيرية محمرة

كيلو مكرونة مسلوقة

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

زيت تحمير البصل

كمون

ملح

(صلصة الكشري)

2ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2لتر صلصة مسبكة

3ملعقة كبيرة صلصة

زيت تحمير البصل

كزبرة جافة

كمون

شطة

ملح

(طشة الصلصة)

3ملعقة كبيرة ثوم مفروم

زيت تحمير البصل

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

(دقة الكشري)

3طماطم مكعبات

2ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم

كوب عصير ليمون

كوب خل

ماء

كمون

ملح

(شطة الكشري)

3طماطم مكعبات

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

زيت تحمير البصل

4ملعقة كبيرة شطة

كزبرة جافة

(للوجه)

عيش شامي محمر

بصل جوليان محمر

حمص الشام مسلوق

طريقة تحضير الكشري



(لعمل الأرز والعدس)

ننقي العدس جيداً ثم نغسله وننقعه قليلاً في ماء ثم نصفيه جيداً ثم في حلة على النار بها ماء وملح وكمون نضع العدس ونتركه حتى يسلق ٣/٤ سلق ثم نصفيه من الماء "مع الاحتفاظ بماء السلق لتسقية الأرز" ثم نضع معه ملعقة زيت ورشة كمون ونقلبه ونضعه جانبا ثم في حلة ساخنة على النارنضع زيت تحمير البصل والبصلة والثوم ونقلب ونضع الأرز والعدس المسلوق ونقلب جيداً ثم نسقيه بماء سلق العدس و ماء مغلي (نصف الكمية من كل نوع) ثم نضع كمون ونقلب ونتركه حتى يتشرب الماء وينضج

(لعمل الشعيرية)

في حلة ساخنة على النار نضع القليل من زيت تحمير البصل ونضع البصلة ونشوح مع الكمون ثم نضع الشعيرية المحمرة والملح والقليل من الماء المغلي بالتدربج

(لعمل المكرونة)

نسلق المكرونة لمدة ٧ دقائق أو حتى تصل لدرجة النضج المطلوبة ثم نضعها في بولة ونضيف عليها القليل من الزيت ونقلبها "بدون شطفها"

(لعمل صلصة الكشري)

في حلة على النار نضع القليل من زيت تحمير البصل ثم نضع الثوم والصلصة ونقلب ثم نضع الكزبرة الجافة ونقلب جيداً ثم نضع الصلصة المسبكة ونقلب جيداً ثم نضيف الملح والكمون والشطة ونتركها حتى تأخذ غلوة

(لعمل طشة الصلصة)

في طاسة على النار نضع القليل من زيت تحمير البصل ثم نضع الثوم والكزبرة الجافة ونقلب جيداً ثم نطش بها صلصة الكشري

(لعمل دقة الكشري)

في الكبة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً وتقدم

(لعمل شطة الكشري)

في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من زيت تحمير البصل ثم نضع الشطة ونقلبها حتى تتحمر ثم نضيف الثوم والكزبرة الجافة والطماطم ونقلب جيداً ثم نضع القليل من دقة الكشري والقليل من صلصة الكشري ونقلب وتقدم

(لعمل العيش)

نقطع العيش على شكل مربعات أو مثلثات ثم نقليه في زيت غزير حتى يأخذ لون ذهبي فاتح ثم نرفعه من الزيت "لا نتركه مدة أطول حتى لا يصبح لونه أغمق" ثم نرش عليه القليل من الملح والكمون

(لعمل البصل)

نقطع البصل إلى شرائح ثم نرش عليه رشة ملح ثم نضيف دقيق ونضعه في مصفاة ونقلب جيداً ثم نقليه في زيت غزير حتى يصل لدرجة الإحمرار المطلوبة ثم نخرجه على مناديل مطبخ حتى يتصفى

(لتجميع الكشري)

في أطباق التقديم نضع طبقة من الأرز بالعدس ثم نضع المكرونة والشعيرية والبصل والحمص والصلصة ثم نضع العيش ويقدم الكشري بجانب الدقة والشطة وصحتين وهنا .