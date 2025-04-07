بسبب خلافات.. حبس المتهمين بقتل رجل أعمال بالقاهرة الجديدة

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بقتل رجل الأعمال في القاهرة الجديدة 4 أيام.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى أقل من 24 ساعة ملابسات ما تبلغ بتاريخ 5 الجارى لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بإكتشافه مقتل والده ( صاحب شركة مقاولات ) وتقطيع جثمانه بالشقة محل سكنه كائنة بدائرة القسم .

الداخلية تضبط المتهمين بقتل صاحب شركة بالتجمع

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان مقيمان بنطاق محافظة القاهرة ) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لإكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته ، قام على أثرها بالإستعانة بالمتهم الآخر والتوجه لمحل إقامة المجنى عليه والتعدى عليه مما أودى بحياته .. وأمكن ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



