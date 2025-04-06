تركا حقائبهما المدرسية على الشاطئ.. غرق شقيقين بالترعة الفاروقية بأسيوط

لقي تلميذان شقيقان مصرعهما غرقا، اليوم الأحد ، بالترعة الفاروقية بمركز البداري في أسيوط .

بلاغ للمركز الشرطة



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بغرق تلميذين شقيقين بالترعة الفاروقية .

وجود حقيبتين مدارس على شاطئ



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وجود حقيبتين مدارس على شاطئ الترعة الفاروقية وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثتين لشقيقين وهما " محمد . ي . م " 10 أعوام ، و " أحمد . ي . م " 8 أعوام وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام .



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .