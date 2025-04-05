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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في إنقلاب سيارة بمحور منفلوط

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر

لقي سائق مصرعه، وأصيب 11 آخرين، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على كوبري محور منفلوط بالطريق بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث ووجود حالة وفاة ومصابين.

إنقلاب سيارة ربع نقل 

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ربع نقل رقم “5279 ى ر ج” .

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين 

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة ويدعى" خليفه.ع.ا" 38 عامًا، وإصابة "مرزق.س.م" 45 عامًا، و"يحيى.ظ.خ" 28 عامًا، و"ياسر.ظ.خ" 21 عامًا، و"احمد.ح.م" 17 عامًا، و"حسن.س.م" 42 عامًا.


كما أصيب "محمود.ا.ع" 31 عامًا، و"هيثم.ح.س" 15 عامًا،و"حسين.س.م"27. عامًا، و"محمود.ا.م" 23 عامًا، و"حمدي.ظ.م" 26 عامًا وشخص مجهول الهوية.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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