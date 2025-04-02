إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميكروباص بأسيوط

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بطريق أسيوط/البداري الزراعي الشرقي وتم نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزي وأسيوط الجامعي .

حادث طريق أسيوط البداري



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي الشرقي قبل مركز شرطة ساحل سليم.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل.

إصابة 9 أشخاص فى حادث طريق أسيوط البداري



أسفر الحادث عن إصابة كلا من " حسن كمال سيد " 25 عامًا، و " مصطفى ناصر حسين" 22 عامًا، " أحمد محمد إبراهيم 22 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى ساحل سليم المركزي.



كما أصيب كلا من " زينب ابراهيم عطيه" 55 عامًا، و " محمد طه هاشم" 3 أعوام، و "

مازن عطيه حماد" 7 أعوام، و " حسام محمد رجب" 25 عاما، و " ناديه عبد الله محمد " 35 عامًا، و " طه محمد هاشم"30 عامًا،وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.