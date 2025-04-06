نائب محافظ الإسماعيلية يناقش تجهيزات احتفالية إعادة افتتاح النصب التذكاري بجبل مريم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات لإقامة افتتاح النصب التذكاري بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد للمحافظة ، ممثلي وزارات الخارجية و السياحة و الآثار و الثقافة، المستشار الهندسي للوزير المحافظ، معاون الوزير المحافظ للمشروعات، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم الوقوف على آخر المستجدات لإقامة احتفالية النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة جبل مريم، والذي يعتبر تخليدًا لرفات الجنود القتلى في الحرب العالمية الأولى و أقيم علي ربوة عالية تم اختيارها لكونها شاهدة علي المعارك التي دارت علي ارضها.

كما أن النصب التذكاري سيضع محافظة الإسماعيلية على الخريطة السياحية من خلال تسليط الضوء على إمكانياتها السياحية والبيئية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات منها وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وهيئة قناة السويس .

كما تم مناقشة مقترحات الترتيبات اللازمة لإقامة الاحتفالية، هذا إلى جانب عرض الأماكن المقترحة للتجميل والتطوير؛ من أجل إبراز الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

ومن الجدير ذكره، أن النصب التذكاري بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية تم افتتاحه في ٣ فبراير ١٩٣٠، والنصب من تصميم الفرنسي ميشيل روسبيتز ونفذه النحات ريموند ديلامار من الجرانيت الوردي الذي تم إحضاره من ايطاليا.