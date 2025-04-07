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أخبار التكنولوجيا| زوكربيرج وبيزوس وإيلون ماسك يخسرون مليارات الدولارات بسبب ترامب.. 7 تطبيقات أندرويد شهيرة يجب حذفها فورا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| زوكربيرج وبيزوس وإيلون ماسك يخسرون مليارات الدولارات بسبب ترامب.. 7 تطبيقات أندرويد شهيرة يجب حذفها فورا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات مذهلة.. هاتف جديد من ريدمي يغزو الأسواق

أطلقت شركة كوالكوم، مؤخرًا، معالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، المخصص للهواتف الذكية الرائدة بأسعار معقولة.

ميتا تطلق Llama 4.. مجموعة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة
أصدرت شركة ميتا Meta، أحدث إصدار من نموذج الذكاء الاصطناعي الجديدة Llama، الداعمة للمساعد الذكي Meta AI المدمج في خدمات الشركة مثل واتساب وماسنجر وإنستجرام.


بعد 27 عاما.. هل تعرف المعني الحقيقي لاسم جوجل
 أصبح الآن بإمكان مستخدمي الإنترنت فهم معنى كلمة جوجل Google، بعد مرور 27 عاما على تأسيسها، واستخدام مليارات الأشخاص حول العالم لمحرك البحث الشهير جوجل، الذي أحدث ثورة في عالم الإنترنت.


ترامب يمدد مهلة تيك توك بعد تعثر صفقة البيع بسبب التعريفات الجمركية​

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا تنفيذيًا يمنح تطبيق "تيك توك" الشهير مهلة إضافية مدتها 75 يومًا قبل تنفيذ قرار الحظر الكامل داخل الولايات المتحدة، بعد انتهاء المهلة الرسمية التي حددها القانون في 5 أبريل الجاري.


7 تطبيقات أندرويد شهيرة يجب حذفها فورًا.. اعرف السبب
يستقبل متجر Google Play يومياً عدداً لا يحصى من التطبيقات الجديدة، حيث يقوم نظام "Google Play Protect" بفحصها لرصد أي سلوك ضار، ويتم حذف التطبيقات الخبيثة على الفور. 


زوكربيرج وبيزوس وإيلون ماسك يخسرون مليارات الدولارات بسبب قرار ترامب

خسر مارك زوكربيرج وجيف بيزوس و إيلون ماسك 42.6 مليار دولار في يوم واحد؛ بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة، ما أثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية.


بعد تعليق صفقة بيعها.. ماذا يحدث مع تيك توك؟
أفادت وكالة “رويترز”، بأنه تم تعليق صفقة بيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة بعد اعتراضات صينية، مما زاد من تعقيد المفاوضات.

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