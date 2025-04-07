لتهديد شقيق زوجته.. حبس شخص لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش والإدعاء بإمتلاكه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش والإدعاء بإمتلاكه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق الأعيرة النارية بأسيوط

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (خراط - مقيم بدائرة قسم شرطة أسيوط) وبحوزته (طبنجة صوت - فرد خرطوش) "الظاهرين بمقطع الفيديو".

وبمواجهته أقر بوجود خلافات حول المصاهرة مع خطيب شقيقته (عامل – مقيم بدائرة القسم) قام على إثرها الأخير بتهديده بنشر مقطع الفيديو المشار إليه والذى تم تصويره منذ حوالى عام ونصف ، وبتفتيش ورشة الخراطة الخاصة بوالده لم يتم العثور على ثمة أسلحة نارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



