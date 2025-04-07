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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صياد ينهي حياته بقرص الموت في طما بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، حيث اقدم شاب يُدعى "أنور ض.ا.ب.ص"، يبلغ من العمر 28 عامًا، ويعمل صيادًا، على انهاء حياته بتناوله قرصًا لحفظ الغلال، داخل منزله بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما.

يفيد بوصول الشاب المذكور إلى مستشفى طما المركزي في حالة تسمم، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده، البالغ من العمر 57 عامًا، ويعمل عاملًا، وزوجته "نورهان م.م.ا"، 21 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بنفس الناحية.

أفادا بأن الفقيد تناول قرصًا لحفظ الغلال أثناء تواجده بالمنزل؛ نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة ومعاناته من مرض نفسي.

وأكدت الأسرة عدم اتهام أحد بالتسبب في الوفاة، كما تم نفي وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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