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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تطلق نسخة iOS 18.5 التجريبية.. تحسينات طفيفة قبل الكشف في WWDC 2025

آبل
آبل
احمد الشريف

بدأت شركة آبل رسميًا في طرح الإصدار التجريبي من iOS 18.5 للمطورين، وهو تحديث قد لا يحمل تغييرات جذرية، لكنه يقدم تحسينات بسيطة ومرحّب بها تعزز من تجربة استخدام الآيفون. 

وبينما ينتظر البعض مفاجآت منتصف الدورة، يبدو أن iOS 18.5 يأتي كخطوة تمهيدية قبل الانتقال إلى الجيل القادم من النظام  iOS 19، المتوقع الإعلان عنه في مؤتمر المطورين WWDC المرتقب في 9 يونيو المقبل.

تحسينات صغيرة في البريد والإعدادات

رغم الطابع البسيط للتحديث، يتضمن iOS 18.5 بعض التغييرات المرئية، أبرزها في تطبيق البريد Mail، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إخفاء صور جهات الاتصال من داخل التطبيق مباشرة دون الحاجة إلى التنقل في إعدادات النظام، مما يمنحهم مزيدًا من التحكم في عرض البريد.

كما شهد قسم AppleCare والضمان في الإعدادات تحسينًا في التصميم، حيث يعرض الآن لافتة أوضح لحالة تغطية الجهاز، مع خيارات أسهل لإدارة خطة الضمان الخاصة بك.

أداء واستقرار 

بعيدًا عن هذه التعديلات المحدودة، يركز هذا التحديث بشكل رئيسي على تحسين الأداء والثبات، دون إدخال أي تطبيقات جديدة أو ميزات ذكية لافتة. حتى التحديثات التجريبية المرافقة لنظارة Vision Pro وساعة Apple Watch لم تقدم هي الأخرى تغييرات تذكر.

ويبدو أن هذا التوجه ليس عشوائيًا، فوفقًا لتقرير الصحفي مارك جورمان من بلومبرغ، فإن آبل تحتفظ بمفاجآتها الكبرى لمؤتمر WWDC 2025، حيث يُنتظر أن تكشف عن نظام iOS 19 وتحديثات كبرى لأنظمة macOS وwatchOS

وربما سيتم الإعلان كبير عن Apple Intelligence، نظام الذكاء الاصطناعي الجديد المُدمج داخل الأجهزة.

التركيز على الصين 

من اللافت أيضًا أن آبل تعمل بهدوء على دمج تقنيات Apple Intelligence مع خدمات محلية في الصين، مثل محرك البحث Baidu، مع مراعاة قواعد الرقابة المحلية، بدلاً من الاعتماد على تقنيات OpenAI أو Google.

 ويتوقع أن يُطرح هذا التحديث في الإصدار العام من iOS 18.5 أو في iOS 18.6 لاحقًا.

كلمة أخيرة 

لا يعتبر iOS 18.5 فقط  ليس تحديثًا ثوريًا، لكنه بمثابة لمسة تجميل أخيرة قبل الدخول في مرحلة جديدة كليًا من تطور نظام آيفون.

 فإذا كنت تترقب مزايا الذكاء الاصطناعي، أو تحديثًا كبيرًا لتطبيقات النظام، أو إعادة تصميم واجهة Siri، فإن كل الأنظار تتجه نحو WWDC.

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