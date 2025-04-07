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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أول استثمار صناعي تايلاندي في مصر.. رئيس اقتصادية قناة السويس يضع حجر أساس مصنع هاي تك

جمال الدين: 130 مصنع تحت الإنشاء بشكل متزامن وهو أمر غير مسبوق في تاريخ اقتصادية قناة السويس
جمال الدين: 130 مصنع تحت الإنشاء بشكل متزامن وهو أمر غير مسبوق في تاريخ اقتصادية قناة السويس
محمد الغزاوى _ انجى هيبة

قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع "هاي تك - شمال إفريقيا" للملابس الرياضية، الذي يعد باكورة الاستثمارات الصناعية التايلاندية في المنطقة الاقتصادية وفي مصر.

ويقع المشروع على مساحة 64 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تبلغ 20 مليون دولار أي نحو مليار جنيه مصري، ويتيح نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف عند التشغيل الكامل له إنتاج 6 ملايين قطعة سنويا، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية خاصة أوروبا وأمريكا.

هذا وحضر مراسم الحفل كل من: واصون فيتاناكورت، المدير التنفيذي لشركة هاي تك- تايلاند، ورئيس شركة تايلاند شمال إفريقيا، و نيوات أبيتشارتبوترا، الملحق التجاري ممثل السفارة التايلاندية بالقاهرة، بالإضافة لعدد من قيادات اقتصادية قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية، وسفارة مملكة تايلاند بالقاهرة، وشركة هاي تك.

جمال الدين: 130 مصنع تحت الإنشاء بشكل متزامن وهو أمر غير مسبوق في تاريخ اقتصادية قناة السويس

وعلى هامش مراسم الاحتفال أعرب وليد جمال الدين، عن سعادته بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أصبحت قاعدة انطلاق الاستثمارات التايلاندية في مصر، لا سيما منطقة القنطرة غرب الواعدة التي أصبحت قلعة رائدة لصناعة المنسوجات والملابس محليًّا وإقليميًّا، كما أشار إلى أن مشروع "هاي- تك شمال إفريقيا" للملابس الرياضية بالقنطرة غرب، يمثل تكليلًا للجهود الترويجية التي بذلتها المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الثلاثة الماضية ، استهدافًا لجذب استثمارات عالمية كبرى في القطاعات المستهدف توطينها داخل الهيئة .

وتابع: حيث إن هناك نحو 130 مصنع تحت الإنشاء بشكل متزامن وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الهيئة، كما يمثل نجاحًا للاستثمارات المباشرة التي قامت بها المنطقة الاقتصادية في البنية التحتية والمرافق بكافة المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة لها للوصول بها لأعلى المعايير العالمية.

ولفت إلى أن المصنع المنتظر افتتاحه مطلع العام المقبل، يعد تأكيدًا على الشراكة الناجحة والعلاقات الوثيقة بين مصر وتايلاند، ويضيف قصة نجاح جديدة لمنطقة القنطرة غرب، التي تتميز بتوافر العمالة الفنية الكثيفة، والظهير الزراعي الذي يعزز توطين صناعات مثل المنسوجات والملابس والصناعات الغذائية التي تدعم بدورها سلاسل القيمة المضافة حول العالم، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد والتي تتطلب مزيدًا من الجهد والتكامل ما بين القطاعين العام والخاص لدعم الصادرات المصرية في هذه القطاعات عالية الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة هاي تك- تايلاند العالمية هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الملابس الرياضية لصالح الماركات العالمية والصانع الرئيسي لمنتجات الملابس الرياضية لشركتي (Nike, Jordan) الأمريكيتين، من خلال تواجدها بـ 4 دول حول العالم وتدير 10 مصانع 7 منها في تايلاند ومصنع واحد في كلٍّ من فيتنام وكامبوديا ولاوس، ويعمل بها أكثر من 14 ألف عامل، ويتجاوز حجم إنتاجها السنوي 60 مليون قطعة، بإيرادات سنوية تزيد عن 220 مليون دولار، فيما يمثل أحدث مصانعها "هاي تك- شمال إفريقيا" للملابس الرياضية أول استثمارات الشركة بالشرق الأوسط وإفريقيا.

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