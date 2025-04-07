ميدو: لدينا شيكات مفتوحه للتعاقد مع لاعبي الأهلي.. وهذا موقف زيزو

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن تحركات النادي للتصدي لمحاولات الأهلي لضم عدد من لاعبي القلعة البيضاء إلى صفوفه، وفي مقدمتهم النجم أحمد سيد "زيزو" ومحمود بنتايك، مؤكدًا أن الزمالك جاهز ماليًا للرد على تلك المحاولات.

وأوضح ميدو، خلال تصريحات إعلامية، أن زيزو أبدى رغبة واضحة في الاستمرار مع الزمالك، رغم محاولات الأهلي المستمرة للتعاقد معه، قائلاً:"زيزو ملتزم تمامًا مع الزمالك، وهو أكثر لاعب رأيته يتمسك بالبقاء في النادي خلال السنوات الأخيرة".

الزمالك يسبق الأهلي في صفقة بنتايك

كما تحدث ميدو عن صفقة اللاعب محمود بنتايك، مؤكدًا أن الزمالك تفوق على الأهلي في إنهاء الصفقة قبلهم، رغم أن الأخير دخل في مفاوضات مع نادي سانت إتيان الفرنسي لضم اللاعب.

تحرك الأهلي لضم 6 لاعبين من ناشئي الزمالك

وأشار ميدو إلى أن الأهلي يركز على التعاقد مع 5 إلى 6 لاعبين من قطاع الناشئين في الزمالك، معتبرًا ذلك محاولة لإضعاف المنافس، لكنه شدد على أن الزمالك لا يتبع نفس السياسة، بل يتحرك فقط نحو اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق.

وفي تصريح مفاجئ لميدو خلال حواره بقناة اون سبورت، قال:"بعض لاعبي الأهلي الأساسيين تواصلوا معي وأبدوا رغبتهم في الانضمام للزمالك، لكننا لا نعمل على إضعاف الخصم بقدر ما نهتم ببناء فريق قوي حسب احتياجاتنا".

وفي ختام حديثه، أكد ميدو أن الزمالك يتمتع بوضع مالي مستقر وجاهز لأي تحرك في سوق الانتقالات، قائلا:"لدينا القدرة على التعاقد مع أي لاعب نريده، وميزانية الانتقالات ليست عائقًا بالنسبة لنا، لكننا نتحرك وفقًا لخطة مدروسة".

كما وعد جماهير الزمالك بأخبار سعيدة قريبا تخص الفريق، مختتمًا:"مثلما تفوقنا على الأهلي داخل الملعب في لقاء القمة، سنواصل الانتصارات خارج الملعب أيضًا".