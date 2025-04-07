من الزمالك للأهلي.. 6 لاعبين انتقلوا للمارد الأحمر بعد انتهاء عقودهم.. هل ينضم زيزو؟

يواصل نادي الزمالك محاولاته المستميتة للحفاظ على أفضل لاعب في الدوري، أحمد سيد زيزو وسط محاولات النادي الأهلي لضم اللاعب بعد نهاية عقده مع الفارس الأبيض.

وحتى اللحظة لم يصل نادي الزمالك لصيغة اتفاق لتجديد التعاقد مع زيزو والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مع احتمالات كبيرة بانتقاله للغريم التقليدي النادي الأهلي.

ويستعد زيزو للانضمام لقائمة تضم 5 لاعبين انتقلوا للأهلي مباشرة من الزمالك.

ويعرض لكم صدى البلد صفقات الأهلي من الزمالك

إسلام الشاطر

في يناير 2004 انضم إسلام الشاطر للزمالك قادما من الإسماعيلي، ولكن مشاركته كانت مقتصرة على بطولة الدوري المحلي بسبب لعب البطولة الإفريقية والعربية مع الدراويش.

ووصل عرض من اتحاد جدة للاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وهناك تحدث الأهلي بقيادة حسن حمدي وقتها لعودة اللاعب للدوري المصري من بوابة الأهلي واستغل الشاطر بند الشرط الجزائي في عقده لإنهاء اتفاقه مع الزمالك.

محمد صديق

في صيف 2006 انتقل محمد صديق للأهلي في صفقة انتقال حر بعد فشل الزمالك في تجديد عقد اللاعب ووقتها دخل الأبيض في معركة طاحنة بسبب الانتخابات وانشغل المجلس بها دون تجديد عقد اللاعب.

قائد الزمالك

نجح الأهلي في ضم قائد الزمالك طارق السعيد بعد نهاية عقده مع الأبيض رغم قضائه 8 مواسم بين قطاع الناشئين والفريق الأول.

ورفض الزمالك تجديد التعاقد مع طارق السعيد حسب تصريحاته حتى وصلت مكالمة حسام البدري ومقابلة مع الخطيب ليتم حسم الصفقة للأهلي.

معتز إينو

5 مواسم قضاها إينو في الزمالك قبل الانتقال الشهير للنادي الأهلي بعد رفض الزمالك تجديد عقد اللاعب بقيمة مالية مناسبة ولم يتم تقديره.

صبري رحيل

وصل أعلى قيمة في عقد صبري رحيل في موسمه الرابع مع الزمالك لـ450 ألف جنيه في الموسم وخلال الاتفاقات فشل الزمالك في إقناع اللاعب.

واختار صبري رحيل، الرحيل للأهلي رغم توقيع رغبة للاستمرار مع الزمالك لكن بسبب المفاوضات وقلة التقدير انضم اللاعب للأهلي.

رضا عبدالعال

ولا ينسى أحد صفقة القرن في موسم 92-93 بعدما فشل الزمالك في إقناع اللاعب بالاستمرار مع الأبيض وفضل عرض الأهلي الكبير ماليا وقتها.

وفي الوقت الحالي يستعد الأهلي لإجراء الصفقة الأضخم تاريخيا بالتعاقد مع زيزو أفضل لاعب في الدوري حاليا وسط محاولات الزمالك أيضا لإستمرار اللاعب في سيناريو شاهده جمهور الأهلي والزمالك في أكثر من مناسبة سابقة.

