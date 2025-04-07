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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركات السياحة: حملات توعية ورصد للكيانات غير الشرعية

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

تؤكد غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن هناك جهدا كبيرا من عدة جهات بالدولة لمكافحة عمل الكيانات الوهمية وغير الشرعية في العمل السياحي ،حفاظا علي سمعة مصر السياحية وحفظا لحقوق السائحين وضمانا لتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية طبقا لضوابط وزارة السياحة والآثار في كافة الأنشطة السياحية.


وتؤكد الغرفة أن هناك منظومة متكاملة من العمل لمكافحة تلك الظاهرة بكافة الانشطة السياحية تقودها وزارة السياحة والاثار بتعاون وتنسيق تام من شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية.

كما يشارك في تلك الجهود كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة تحقيقا لأهداف الدولة من منع غير المتخصصين والكيانات الوهمية وغير الشرعية من العمل بالأنشطة السياحية المختلفة.


وتؤكد الغرفة أن أهم ما تقوم به في تلك المنظومة قيامها بتنظيم حملات مكثفة لتوعية المواطنين من التعامل مع أية كيانات غير شرعية أو جهات غير مختصة في كافة الأنشطة السياحية سواء فيما يخص الحج والعمرة أو الرحلات السياحية للسائحين الأجانب.

 كما تنسق الغرفة مع أعضائها من شركات السياحة عند رصد أية كيانات تعمل بشكل غير قانوني في أي نشاط سياحي أن تقوم الشركات بإخطار الغرفة التي تقوم على الفور بإخطار كل من وزارة السياحة والاثار وشرطة السياحة للقيام بدورهما المنوط من رصد تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها


وتؤكد الغرفة انه ليس من اختصاصها علي الاطلاق القيام بأية حملات لضبط تلك الكيانات غير الشرعية ولا تقوم علي الاطلاق بتنفيذ مثل تلك الحملات التي هي اختصاص أصيل لوزارة السياحة والاثار وشرطة السياحة.

 وتوضح الغرفة أن ما نشر في هذا الشأن منسوبا لمصدر مجهول بالغرفة انها تستمر في تنفيذ حملات لضبط الكيانات غير الشرعية والمكاتب الوهمية عار تماما من الصحة ولم يصدر من الغرفة أو أي من مسؤوليها مثل تلك التصريحات غير الصحيحة.

وتهيب الغرفة بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر أي اخبار او بيانات تخص الغرفة والا تقوم وسائل الإعلام بنسب تصريحات للغرفة ليست صادرة عنها أو عن أي مسؤول رسمي بها ، كم تؤكد الغرفة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من ينسب تصريحات غير حقيقية إلى الغرفة ومسؤوليها.

شركات ووكالات السفر والسياحة الكيانات الوهمية العمل السياحي سمعة مصر السياحية السياحة

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