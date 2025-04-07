الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يتفقدان محطة عدلي منصور التبادلية| فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون محطة عدلي منصور التبادلية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركًا لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية اليوم الاثنين، بحضور وفدي البلدين مراسم توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.