الرئيس السيسي: بذلنا جهدا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار.. وأحمد موسى: عشرات الآلاف يحتشدون أمام المعبر للترحيب بماكرون ورفض التهجير| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة،نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

الرئيس السيسي: بذلنا جهداً كبيراً خلال العشر سنوات الماضية لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي ماكرون والوفد المرافق له خلال زيارتهم لجمهورية مصر العربية.



الرئيس السيسي: الشراكة مع فرنسا في مختلف المجالات مهمة جدا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لدينا طاقة عمل ضخمة متمثلة في أن أكثر من 60 % من الشعب المصري، تحت سن الـ 40 وهذه طاقة شبابية.



عمرو أديب يعلق علي زيارة ماكرون لخان الخليلي: ميقدرش يعمل كده في بلده

علق الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc masr” الفضائية، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.



أحمد موسى: عشرات الآلاف يحتشدون غدا أمام المعبر للترحيب بماكرون ورفض التهجير

أكد الأعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.



الهلال الأحمر المصري: العريش أصبحت مدينة الإنسانية الأولى في العالم

أكدت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه منذ أول يوم عملنا على دعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنه لم نتوقف عن تقديم الدعم، والمعبر من الجانب المصري مفتوح، ونتمنى أن يتم فتح المعبر من الجهة الأخرىى، لضمان وصول المساعدات.



ترامب: الحرب في غزة ستتوقف في المستقبل القريب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه الحرب في غزة ستتوقف في المستقبل القريب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



أحمد موسى: مصر دفعت ثمنا غاليا من أجل الاستقرار الذي نشهده اليوم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دفعت ثمن غالي من أجل الاستقرار الذي نشهده اليوم، مضيفا أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر خير شاهد، وتصريحاته أيضا دليل قوي على الاستقرار في مصر.



ماكرون: مصر شريك استراتيجي وصديق تاريخي لفرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مصر شريك استراتيجي وصديق تاريخي لفرنسا ، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل ".

حسن الخطيب: الاستثمارات الفرنسية في مصر تجاوزت 7 مليارات دولار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار، والتجارة الخارجية، أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على الصعيد الاستمثاري والتجاري، حيث تقوم الشركات الفرنسية في الدخول للصناعات العديدة، والتحول الرقمي، والصناعات التي تعد عصب الاقتصاد المصري